وزارة الطوارئ الروسية تجلي مواطنين روس وأخرين من اليمن

أعلنت مصادر في وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة للوزارة قامت بإجلاء 62 مواطنا روسيا وعدد أخر من المواطنين التابعين لدول رابطة الدول المستقلة، وجاءت الخطوة بعد طلبات ملحة بالمغادرة من المواطنين القاطنين في اليمن.

وكانت الطائرة الروسية في مهمة ايصال مساعدات انسانية الى اليمن، وبعدها قامت بمهمة اجلاء الرعايا الروس والأجانب من مطار صنعاء الدولي، ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى العاصمة الروسية في 19 يوليو/تموز.

ورافق المغادرون على متن الطائرة طاقم طبي تابع لمركز الانقاذ الروسي، وأطباء وعلماء نفس تابعين لوزارة الطوارئ الروسية.

يذكر أن الطائرة الروسية "إيل —76" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية قامت بإيصال 20 طنا من المساعدات الانسانية لسكان اليمن، ومن بينها مواد غذائية وطبية ولوجستية.