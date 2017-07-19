مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي يصدق بروتوكول اتفاقية نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

صادق مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعات القوات الجوية الفضائية الروسية في سوريا.

© Sputnik. Sergei Mamontov مجلس الدوما يصادق على بروتوكول بشأن نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا

موسكو- سبوتنيك. وينص البروتوكول على تغير فترة نشر القوات من ما لا نهاية إلى 49 عاما، مع التمديد التلقائي لـ 25 عاما في حال لم يعلن أحد الطرفين نواياه عن وقف العمل بالاتفاقية، قبل عام على الأقل من موعد نهايته.

وتسمح الاتفاقية التي وقعتها روسيا وسوريا، يوم 26 أغسطس/آب 2015، لوحدات من القوات الجوية الروسية بالانتفاع المجاني بمطار حميميم ومنشآته وما يوافق الطرف السوري على تقديمه من قطع الأرض.