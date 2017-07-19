روسيا تعد إجراءات على قرار بولندا هدم النصب التذكارية السوفيتية

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعد الإجراءات الجوابية لقرار السلطات البولندية إزالة النصب السوفيتية.

© AFP 2017/ Gali TIBBON روسيا وإسرائيل تبحثان مسألة إزالة بولندا للنصب التذكارية السوفياتية

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، خلال جلسة مجلس النواب، متوجهة بحديثها إلى رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف "تم الإعلان في وزارة الخارجية الروسية، وأنا أعلم أنهم يعدون الإجراءات الجوابية، ممكن أن يسألوا عن ماهيتها، هم سيعلموننا".

ووعد رئيس اللجنة أن يفعل هذا خلال اليوم ويقدم التقرير إلى الجلسة العامة اليوم او الأربعاء القادم.

هذا وقرر مجلس النواب البولندي، في 22 حزيران /يونيو، تعديل قانون حول منع الدعاية للشيوعية أو غيرها من النظم الشمولية خلال إطلاق تسمية على المباني والمقرات الأخرى، وتتضمن الوثيقة هدم النصب التذكارية للحقبة السوفياتية بما في ذلك العسكرية، ووفقاً لتقديرات "المعهد البولندي للذاكرة الوطنية" المسؤول عن الأعمال التذكارية، القانون يطال قرابة 230 نصبا تذكاريا للجيش الأحمر.