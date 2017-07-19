بوتين يزور فنلندا بدعوة من رئيسها

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى فنلندا يوم 27 من الشهر الجاري، بدعوة من نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين:

في السابع والعشرين من يوليو، وبدعوة من رئيس جمهورية فنلندا، ساولي نينيستو، سيتوجه رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بزيارة إلى فنلندا. تأتي الزيارة للاحتفال بمرور 100 عام على استقلال فنلندا، والذي سيقام في مدينة سافونلينا، حيث سيجري أيضا، مهرجان أوبراليا بمشاركة فناني "مسرح البولوشوي".

في سياق آخر، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يقوم بالتعليق على تصريحات رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، بشأن مشروع إقامة دولة "مالوروسيا" (روسيا الصغرى).

وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقا على التصريحات حول إقامة "مالوروسيا"، سأترك هذا الموضوع دون تعليق، يجب تفسيره ودراسته.