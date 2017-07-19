الدفاع الروسية: نمتلك أيضا أسلحة ليزرية

جاء تصريح بوريسوف في المعرض الجوي "ماكس — 2017"، تعليقا على الأنباء التي تفيد بإجراء الجيش الأمريكي اختبارا لأول أسلحة ليزرية في العالم في الخليج.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي إلى أن امتلاك الجيش الروسي أسلحة ليزرية تختلف حسب النطاق والأهداف والأهداف المعادية.

وقال أيضا إن روسيا تأمل في الفترة من 2020-2022 في الحصول على أسلحة للطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأضاف بوريسوف:

من المقرر أن نحصل بشكل متسلسل في في مطلع 2020 حتى 2022 على عدد من المنتجات وأسلحة الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ووفقا له، فإن روسيا تواكب العالم في عملية التطور التكنولوجية، وإنها تقريبا تقف على قدم المساواة مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما أعلن بوريسوف أن وزارة الدفاع الروسية تخطط لشراء حوالي 50 طائرة قاذفة محدثة من طراز توبوليف-160، مشيرا إلى أن إنتاجها التسلسلي سيبدأ في العام 2021.

وقال بوريسوف للصحفيين "في بداية العام 2018، سيجري التحليق الأول للطائرة بطرازها الحديث. واعتبارا من العام 2021، سيبدأ الإنتاج التسلسلي للطائرة بوتيرة 3-4 طائرات في العام، نعتزم شراء حوالي 50 طائرة من هذا الطراز".