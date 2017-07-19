الولايات المتحدة تستعين بروسيا للجم كوريا الشمالية

دعت واشنطن موسكو إلى ممارسة ضغط أكبر على كوريا الشمالية وذلك للحد من تهديداتها.

© AP Photo/ KCNA via KNS, File أنفاق سرية في كوريا الشمالية تظهر إلى العلن

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير الأميركي لدى روسيا، جون تيفت للصحفيين في مدينة فلاديمير: "تمثل كوريا الشمالية تهديدا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة. ولذلك نطالب شركاءنا الروس لممارشة ضغط أكبر عليها من للحد من تهديداتها.

وخلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي يوم 5 تموز/يوليو. بحث فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد تجاربها الصاروخية الباليستية الأخيرة في يوم 4 تموز/يوليو.