صاروخ روسي ثقيل جديد ينقل بعثات روسية مأهولة إلى القمر والمريخ

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إيغور كوماروف،، اليوم الأربعاء، أن صاروخاً روسياً ثقيلاً جديد، سوف ينقل بعثات روسية مأهولة إلى المريخ والقمر.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوماروف، للصحفيين في معرض "ماكس-2017" الدولي للطيران والفضاء " عندما نبدأ، أمل في المستقبل القريب بإرسال بعثة إلى المريخ والقمر، سوف نستخدم صاروخاً ثقيلاً جداً".

© Sputnik. Vitalei Ankov بالصور...مركبة فضائية غريبة على سطح القمر

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة لبرنامج الفضاء الفدرالي الذي يبلغ حجم تمويله 1.4 تريليون روبل (ما يعادل حوالي 18.7 مليار دولار) تشمل بندا لتخصيص المال للقيام برحلة مأهولة إلى القمر فقط بعد عام 2035".

وكان رئيس "روس كوسموس" قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تملك إمكانيات مالية كافية لتنفيذ مشاريع فضاء رائدة منفردة، وهي ستتعاون مع دول أخرى لتنفيذ مشاريع رحلات فضائية مكلفة.