ريابكوف: موسكو لن ترفع العقوبات الردية تحت الضغوطات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو واثقة من صواب موقفها بشأن التدابير الردية على العقوبات الغربية ضدها ولا تعتزم التنازل عنها تحت الضغوطات.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy ريابكوف يؤكد لـ"سبوتنيك" إمكانية عقد لقاء روسي أميركي حول هدنة ثانية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف على أثير قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "تحت الضغط لن يتنازل أحد عن شيء مما تطالب به الدولة التي تحاول ممارسة هذا الضغط، هذا عمل غير قانوني، لا يتوافق مع القوانين الدولية، موقفنا يقوم على أساس القناعة بأننا على صواب، وأننا نقوم بكل شي للحفاظ على القانون والنظام العالميين.

ولفت ريابكوف إلى أنه حتى في حال رفعت روسيا الراية البيضاء، فتعمل الولايات المتحدة كل شيء ما بوسعها لعدم رفع العقوبات ضد روسيا.

وقال بهذا الصدد: "نعلم أن العقوبات المفروضة حاليا، وبغض النظر عن ما نقوله، حتى لو وافقنا على كل شيء ورفعنا الراية البيضاء، حتي في هذا الحال ستبدأ الاستماعات والطلبات الإضافية، والشيوخ ورجال الكونغرس سيجدون مليون سببا لعدم إلغاء أي شيء".

هذا وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس، بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.