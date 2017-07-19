ريابكوف: موسكو لن ترفع العقوبات الردية تحت الضغوطات

ولفت ريابكوف إلى أنه حتى في حال رفعت روسيا الراية البيضاء، فتعمل الولايات المتحدة كل شيء ما بوسعها لعدم رفع العقوبات ضد روسيا.
وقال بهذا الصدد: "نعلم أن العقوبات المفروضة حاليا، وبغض النظر عن ما نقوله، حتى لو وافقنا على كل شيء ورفعنا الراية البيضاء، حتي في هذا الحال ستبدأ الاستماعات والطلبات الإضافية، والشيوخ ورجال الكونغرس سيجدون مليون سببا لعدم إلغاء أي شيء".
هذا وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس، بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.
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