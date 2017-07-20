"نظام عصبي" فريد من نوعه لزيادة أمان الطائرات الروسية

صرحت المؤسسة الروسية للدراسات المتقدمة عما أسمته "نظاما عصبيا" تقنيا جديدا للطائرات الروسية، حيث سيتم تجهيز المقاتلة "تي - 50" ومقاتلات أخرى بهذا النظام العصبي. وستقلع الطائرات المجهزة بهذه الأنظمة العصبية في عام 2019 لدعم القوات العسكرية الروسية، حسب ما خطط لها.

نظام مراقبة وضع الطائرات يعمل بنظام يشبه نظام "الجهاز العصبي" للمخلوقات الحية. حسب شرح المؤسسة الروسية للدراسات المتقدمة، عند تعرض هيكل الطائرة لعطل ما، فإن هذا يظهر بشكل مباشر على شاشة المراقبة ما يمكن المراقب من تحديد مستوى الخطر. وبهذا يأمل المطورون أن يؤدي هذا النظام إلى التقليل من مصاريف تصليح الطائرات.