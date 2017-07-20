الكرملين: لم يكن هناك أي لقاءات سرية بين بوتين وترامب في قمة العشرين

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الكرملين: لم يكن هناك أي لقاءات سرية بين بوتين وترامب في قمة العشرين