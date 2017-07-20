روسيا لا تخطط للتحول إلى تقنية الطيران العسكري بدون طيار بشكل كامل

موسكو — سبوتنيك. وقال "هناك مهام يمكن تنفيذها بدون مشاركة الإنسان، إلا أن هناك مهام أخرى يستحيل تنفيذها إلا بمشاركة الإنسان. ولذلك أعتقد أن الجيل السادس للطيران العسكري سيضم المعدات المأهولة وغير المأهولة في وقت واحد".

يذكر أنه يجري العمل حالياً على تصميم مقاتلة مستقبلية من الجيل الخامس وهي مقاتلة "تي-50" التي من المخطط أن تبدأ عملية تزويد القوات المسلحة بها في عام 2019.