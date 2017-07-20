خبير: دبابات "تي - 90" ستكون "اليد الطولى" للجيش العراقي

وقال فيكتور موخاروفسكي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن المعارك في سوريا والعراق ذات طبيعة صحراوية وهناك مساحات حرب مفتوحة. وهذا النوع من الدبابات الذي يستخدم الصواريخ الموجهة، وبالطبع هذه الصواريخ العالية الدقة بمدى حتى 5 كم ستعتبر بالنسبة للعراق "اليد الطولى".
وأضاف الخبير "اليوم، ليس هناك هدفا يصعب على الدبابات الروسية. عندما يتم تحديد الهدف هذا يعني أنه مدمر لا محالة، مهما كانت طبيعة هذا الهدف".
وحسب الخبير، الدبابات الروسية يتم بيعها فقط لمن يحتاجها بالفعل، حيث لن يتم بيع مثل هذه الدبابات من أجل استخدامها في العروض العسكرية.
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