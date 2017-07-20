خبير: دبابات "تي - 90" ستكون "اليد الطولى" للجيش العراقي

قال مدير تحرير "أرسنال أوتيتشيستفا" فيكتور موخاروفسكي أن الدبابات الروسية "Т - 90" التي ستسلم للعراق سيكون بمقدورها تدمير الأهداف البعيدة في ظروط الحرب في بلدان كالعراق وسوريا.

© Sputnik. Vitaliy Belousov روسيا تزود الجيش العراقي بدبابة "تي-90"

وكان مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين قد صرح، في حديث مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الشركة المصنعة للدبابات تخطط لتسليم العراق أول دفعة دبابات والتي قوامها 73 دبابة.

وقال فيكتور موخاروفسكي في تصريح لـ"سبوتنيك" إن المعارك في سوريا والعراق ذات طبيعة صحراوية وهناك مساحات حرب مفتوحة. وهذا النوع من الدبابات الذي يستخدم الصواريخ الموجهة، وبالطبع هذه الصواريخ العالية الدقة بمدى حتى 5 كم ستعتبر بالنسبة للعراق "اليد الطولى".

وأضاف الخبير "اليوم، ليس هناك هدفا يصعب على الدبابات الروسية. عندما يتم تحديد الهدف هذا يعني أنه مدمر لا محالة، مهما كانت طبيعة هذا الهدف".

وحسب الخبير، الدبابات الروسية يتم بيعها فقط لمن يحتاجها بالفعل، حيث لن يتم بيع مثل هذه الدبابات من أجل استخدامها في العروض العسكرية.