مفاوضات روسية أمريكية لتشكيل فريق مختص بالأمن الإلكتروني

لا داعي لإثارة الضجة حول ترامب، المحادثات جارية، نقدم اقتراحات مختلفة لبعضنا البعض، ويتم دراستها، لا أحد يتهرب من إدراك ضرورة المحادثات والاتصالات.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته بمؤتمر "العشرين الكبار" في هامبورغ، بأن الوضع بين روسيا وأمريكا لا يجب أن يكون غير محدد في قضايا الأمن السيبراني، كما أن مجموعة العمل حول هذه المسألة التي ستشكل من قبل الطرفين، ستستبعد في المستقبل أي تكهنات.
وأشار الرئيس إلى أن هذه القضية طرحت خلال المؤتمر، وروسيا عبرت عن رأيها حول قواعد الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني، كما تم مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن جانبه كتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أن مناقشاته مع الرئيس الروسي تشكيل مجموعة للأمن الإلكتروني لا يعني أنه يعتقد بأن هذا يمكن أن يحدث.
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