مفاوضات روسية أمريكية لتشكيل فريق مختص بالأمن الإلكتروني

أعلن ممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجة الروسية، أندريه كروتسكيخ، اليوم الخميس 20 يوليو/ تموز، أن بلاده والولايات المتحدة تتباحثان حول تشكيل مجموعة مشتركة للأمن الإلكتروني.

© RIA Novosti. Ruslan Krivobok روسيا ترحب بإمكانية تقليص دعم واشنطن للمعارضة السورية

موسكو — سبوتنيك. وقال كروتسكيخ ردا على سؤال حول ما إذا كانت المباحثات تجري بين البلدين في هذا الشأن:

لا داعي لإثارة الضجة حول ترامب، المحادثات جارية، نقدم اقتراحات مختلفة لبعضنا البعض، ويتم دراستها، لا أحد يتهرب من إدراك ضرورة المحادثات والاتصالات.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته بمؤتمر "العشرين الكبار" في هامبورغ، بأن الوضع بين روسيا وأمريكا لا يجب أن يكون غير محدد في قضايا الأمن السيبراني، كما أن مجموعة العمل حول هذه المسألة التي ستشكل من قبل الطرفين، ستستبعد في المستقبل أي تكهنات.

وأشار الرئيس إلى أن هذه القضية طرحت خلال المؤتمر، وروسيا عبرت عن رأيها حول قواعد الاقتصاد الرقمي والأمن الإلكتروني، كما تم مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبه كتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أن مناقشاته مع الرئيس الروسي تشكيل مجموعة للأمن الإلكتروني لا يعني أنه يعتقد بأن هذا يمكن أن يحدث.