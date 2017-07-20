ولي العهد السعودي يبحث مع لافرينتييف الوضع في المنطقة

بحث ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس 20 يوليو/تموز، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، الوضع في الشرق الأوسط.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE محمد بن سلمان يهنئ أمريكا بالنصر في الموصل

موسكو — سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الرياض" أن الأمير استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، في مدينة جدة اليوم الخميس وتمت مناقشة العلاقات الثنائية وتطور الوضع في المنطقة، وحضر اللقاء رئيس الاستخبارات في المملكة العربية السعودية، خالد حميدان.

يذكر أنه سبق وأجرى الرئيس فلاديمير يوتين، في الكرملين يوم 30 أيار/مايو الماضي مباحثات مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي (وقتئذ)، محمد بن سلمان الذي تم تعيينه وليا للعهد والذي قام بزيارة رسمية إلي موسكو تلبية لدعوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبناء علي توجيهات خادم الحرمين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.