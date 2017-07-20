سعي الولايات المتحدة للهيمنة على المحيط العالمي يهدد الأمن القومي الروسي

يشير نص "المبادئ الجيوسياسية الروسية" في المجال الأنشطة العسكرية البحرية إلى أن سعي بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية للهيمنة في المحيط العالمي، بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي يشكل خطراً على الأمن القومي الروسي.

© Sputnik. Igor Ageyenko بوتين: روسيا ستؤمن القطب الشمالي بنظام رقابة لإطلاق الصواريخ

وجاء في الوثيقة: "لا تزال وتبرز تهديدات ومخاطر تهدد الأمن القومي الروسي في المحيط العالمي… سعي بعض الدول في مقدمتها الولايات المتحدة وحلفائها للهيمنة على المحيط العالمي، بما في ذلك في منطقة القطب الشمالي، وكذلك تحقيق تفوق ساحق في قواتها البحرية".

كما أشارت الوثيقة إلى أن روسيا "لن تسمح بتفوق الأساطيل البحرية لدول أخرى على الأسطول البحري الحربي الروسي وستسعى لكي يبقى في المرتبة الثانية عالمياً".

وبحسب المبادئ الجيوسياسية الروسية، فإن المطالب الإقليمية لبعض الدول ضد روسيا بشأن المناطق الساحلية والمياه الروسية تهدد الأمن القومي الروسي كذلك.

وأشارت الوثيقة الى أنه من بين التهديدات "وجود مطالب إقليمية من قبل دول أجنبية بحث روسيا حول مناطقها الساحلية والمناطق المائية المحيطة بها".