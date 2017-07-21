لافروف: تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لا يستند إلى أي قاعدة قانونية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لا يستند إلى أي قاعدة قانونية.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن الوزير الروسي أنه بحث الضوابط الأساسية لإنشاء منطقة تخفيف التصعيد جنوب سوريا اكتمل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تسوية التفاصيل المرتبطة بتسيير عمل هذه المنطقة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "عملية إنشاء هذه المنطقة مستمرة، تم بحث الضوابط الأساسية، ويجري حاليا تسوية التفاصيل المرتبطة بكيفية عملها بشكل مفصل، وذلك من أجل مراقبة الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، وتوفير الوصول الإنساني دون أية قيود".

يتبع…