موسكو ليست على علم بقرار أمريكا وقف دعم المعارضة السورية المسلحة

أعلن نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو ليست على علم رسميا بقرار الولايات المتحدة وقف دعمها للمعارضة السورية المسلحة.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوجين، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الرسمي "نحن لم نسمع من المصادر الرسمية عن أي قرار اتخذته واشنطن بهذا الصدد. نحن لا نعرف أي شيء عن حالة البرامج المماثلة التي يمكن أن تنفذها وكالات أمريكية أخرى. الاستخبارات الأمريكية لا تطلعنا. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن البيت الأبيض اتخذ القرار قبل شهر مع "السي آي ايه" — قبل لقاء القمة في هامبورغ".

وقال كوجين "بصفة عامة، قد أبدينا موقفنا من مغازلة الولايات المتحدة للمقاتلين السوريين مرارا وتكرارا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب سياسية وعسكرية لا يمكن التنبؤ بها. لقد أشرنا إلى الأميركيين، مرارا إلى عدم التمييز مع الذين يتعاملون معهم في سوريا، والسعي لتحقيق المصالح الجيوسياسية الخاصة".

وشدد على أن روسيا طالبت في مناسبات عدة واشنطن من أجل "الفصل بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة والإرهابيين، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم" القاعدة"- "جبهة النصرة " — "جبهة فتح الشام " حاليا، والذين ولسبب ما لا يتعرض لهم البنتاغون خلال قيامه بالعمليات."

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر وقف البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية لتسليح المعارضة السورية، ما قد يدل على تغير جذري في سياسته في سوريا.