لافروف: كان بإمكان بوتين وترامب عقد أكثر من 3 لقاءات خلال قمة العشرين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، كان بإمكانهما الاجتماع خلال قمة العشرين في هامبورغ "لأكثر من ثلاث مرات"، مع الأخذ بالاعتبار كيفية تنظيم هذه القمة.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، تعليقا على أنباء حول عدد اللقاءات بين بوتين وترامب "لا يمكنهما الوصول في آن واحد على متن حافلة، إنهما يصلان مع مواكبهما إلى صالة الانتظار، ولذلك كان بإمكانهما عقد أكثر من ثلاثة لقاءات".