خبير عسكري: الولايات المتحدة وحلفاؤها دمرت دول لم ترغب في التنازل

علق رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" إيغور كوروتشينكو في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية على وثيقة حول أسس السياسة الجيوسياسية الروسية حتى عام 2030 التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو في مقابلة مع قناة "زفيزدا" أن العامل الرئيسي للقوة العسكرية في العالم المعاصر يعد عاملا حاسما.

" في العالم المعاصر يلعب عامل القوة العسكرية دوراً حاسماً من أجل أن تستطيع دولة ما حماية مصالحها، وعدم تحولها إلى ضحية عدوان اللاعبين الرئيسيين. لقد لاحظنا ذلك خلال العقود الماضية عندما قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتدمير دول لم ترغب في التنازل عن سيادتها".

وأكد الخبير أن الأسطول القوي يسمح لروسيا بممارسة سياستها المستقلة دون الاعتماد على مصالح الناتو أو الولايات المتحدة.

© Sputnik. Igor Zarembo الأسطول البحري الحربي الروسي يستعد لتنفيذ هجمات جديدة على "داعش"

"يعد عامل الأسطول البحري القوي عاملا حاسما من أجل أن تأخذ دول أخرى مصالحنا في عين الاعتبار، ولنكون قادرين على حماية مصالحنا في أركتيكا ومناطق أخرى".

كما أشار كوروتشينكو إلى أن الأسطول القوي يسمح لروسيا بممارسة سياستها.