بوتين لم يحسم بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لم يقرر بعد اذا كان سيشارك في الانتخابات الرئاسية في العام 2018.

وقال بوتين خلال حديث مع تلاميذ مركز "سيريوس" للأطفال: "لم أقرر بعد، سأرى، لا يزال هناك وقت قبل بداية الحملة الانتخابية".

وأكد بوتين، أنه لا يعتزم إجراء تعديلات على الدستور من أجل تمديد فترة صلاحيات رئيس الدولة.

وقال بوتين: "توجد مواعد محددة بالدستور لفترة الصلاحيات الرئاسية…سبق وأن طلبوا مني تعديل الدستور لكنني لم أقم بذلك، ولا أعتزم القيام بذلك في المستقبل".

كما أكد بوتين، أنه لا يملك أي حساب في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال بوتين: "يصل يوم العمل الشاق إلى نهايته في وقت متأخر للغاية، ولا يبقى وقت لدي للإنستغرام، أفكر كيف أصل إلى فراشي بأسرع وقت، ولذلك فإن أفراد ديواني الرئاسي يستخدمون الإنترنت بشكل فعال بكافة أشكاله، لكنني شخصيا لا استخدمه".

وأشار إلى أنه يعلم بوجود "العديد من الحسابات باسمه" وأن عددها يصل إلى حوالي 5 آلاف، وأكد قائلا: "لا علاقة لي بأي منها، لكي تعلمون ويعلم المستخدمين الآخرين أن ما يكتبون هناك لا يصدر مني".