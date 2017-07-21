بوتين يكشف أهم ثلاث قيم في حياته

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيم الأساسية في حياته هي الحياة نفسها، والحب والحرية.

قال بوتين خلال زيارة الى مركز "سيريوس" للأطفال في سوتشي، في سؤال حول ماهي أكثر القيم الأساسية في حياته

فقال: أولا تأتي الحياة نفسها فهي أكبر قيمة، ليأتي بعدها الحب و الحرية.

ليضيف الرئيس الروسي قائلا، أنه حول كل قيمة من هذه القيم يمكن الكتابة عنها الى مالانهاية.

كما أضاف الرئيس الروسي، إلى أنه يعيش حياة طبيعية، وينظم جدول عمله بحيث يكون له الوقت الكافي للموسيقى، والرياضة، والتحدث مع الأصدقاء.

يذكر أنه تم إنشاء مركز "سيريوس" للتعليم في آذار/مارس عام 2013 من قبل صندوق " الموهبة والنجاح" على قاعدة البنية التحتية الأولمبية في مدينة سوتشي، وبمبادرة الرئيس بوتين الشخصية، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء في المركز.

ويهدف مركز "سيريوس" إلى الكشف عن الأطفال الموهوبين الذين أظهروا قدرة بارزة في مجال الفنون، والرياضة، والعلوم الطبيعية، وكذلك النجاحات التي تحققت في العمل الفني، وتطويرهم وتقديم مزيد من الدعم المهني لهم.

وكان بوتين قد زرار "سيريوس" مرات عدة في مناسبات مختلفة.