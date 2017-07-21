لافروف: كوريا لم تطلق صاروخا بالستيا وسلمنا البنتاغون بيانات عملية الإطلاق

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثقته في أن موسكو لا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الروسي أنه يعول على أن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ستساهم في تنظيم محاربة مجموعة "جبهة النصرة" الإرهابية بشكل فعال.

وفي مقابلة له مع قناة "ان بي سي" قال:

"نعول كثيرا على أن الاتفاقية حول مناطق تخفيف التصعيد ستحل المشكلة التي تحدثنا عنها مع الرئيس أوباما، ألا وهي مسألة "جبهة النصرة" بكافة أشكالها".

وفي سياق آخر أعلن الوزير الروسي أن روسيا لن تدعم مقترحات لفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية بهدف خنق الاقتصاد الكوري الشمالي.

وقال لافروف في المقابلة: "عندما تقدم مقترحات تهدف إلى خنق كامل للاقتصاد الكوري الشمالي، وحظر جميع الصادرات من كوريا الشمالية، وأية واردات إلى هناك، وأية مواصلات من كوريا الشمالية، وفرض حظر على قيادة كوريا الشمالية للاتصالات مع الجميع دون استثناء، نحن بالتأكيد لا يمكننا دعم هذا النهج. لأنه يتعارض مع القصد الأساسي، عن أنه لا بد من وقف البرامج النووية والصاروخية، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك على حساب مئات الآلاف من الكوريين الشماليين". وأعلن لافروف، أن كوريا الشمالية لم تقم بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، مشيرا إلى أنه تم تسليم البيانات الروسية حول عملية الإطلاق هذه للبنتاغون خلال لقاء بوتين وترامب.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "ان بي سي": "في نفس اليوم عندما اجتمع رئيسانا في هامبورغ، قام عسكريونا بتسليم البنتاغون بيانات وسائل المراقبة الموضوعية من راداراتنا المتواجدة بالقرب من حدود كوريا الشمالية، وبحسب هذه المعلومات، فإن هذا الصاروخ ليس عابرا للقارات".

يتبع…