بوتين يكشف عن اسمه السري في أكاديمية "كي جي ي"

© Sputnik. Alexey Nikolsky بوتين يكشف عن أهم حدث في حياته

وقال الرئيس الروسى إن اسمه خلال التعليم في أكاديمية "كي جي بي" كان "بلاتوف"، مضيفًا أنه لا يرى سببًا لاستخدام الأسماء الكودية الآن.

وأضاف "كما تعلمون، بدأت عملي في المخابرات الأجنبية، ثم استخدمت في بعض الأحيان أسماء مستعارة، ولكن الآن من السخرية بالنسبة لي استخدام اسم مستعار، وبطبيعة الحال، لم استخدم أي لقب في وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل، وسيكون من الطبيعي للجميع عدم استخدام الألقاب في وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا تختبئ وراء اسم مستعار؟".

وأشار قائلاً "عندما درست في مدرسة الاستخبارات، كان لي اسم مستعار" بلاتوف"، ولكل شخص اسمًا مستعارًا لأن العمل يفترض مسبقا مستوى معين من المؤامرة ".

وأكد بوتين أنه لا يوجد لديه أي حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يعلم أن هناك حوالى 5000 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسمه.

وأوضح "ليس لدي أي علاقة مع أي منهم، ومن الواضح بالنسبة لك وللمستخدمين الآخرين أنه ليس لي، وآمل أن لا يقولوا شيئا سيئا، ولكن في كلتا الحالتين الحسابات ليست لي".

يذكر أن بوتين تخرج من كلية الحقوق بجامعة لينينغراد في عام 1975، ثم درس في المدرسة العليا التابعة لجهاز "كي جي بي" في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، عمل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في الفترة منذ عام 1985 حتى عام 1990، على أنه مدير لبيت الصداقة الاتحاد السوفياتي- جمهورية ألمانيا الديمقراطية.