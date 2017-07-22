سيمونيان: نقد مدير الاستخبارات الأمريكية لسبوتنيك وRT "مديح"

علقت رئيسة تحرير، سبوتنيك وRT، مارغريتا سيمونيان، على ما الانتقادات التي وجهها مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، مايك بومبيو لوسائل الإعلام الروسية.

وكان بومبيو قد علق أمس الجمعة، على ما وصفه بزيادة كفاءة "القوة الناعمة" الروسية، خاصة فيما يتعلق بمجال وسائل الإعلام، بعدما ازداد النفوذ الخارجي لوسائل إعلامها مثل سبوتنيك وRT، مشيرا إلى أن موسكو باتت تتبع مذهبا رئيسيا يعتمد على فكرة "كسب الحروب من دون إطلاق رصاصة واحدة".

وقالت سيمونيان في تغريدة نشرتها عبر تويتر: "رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، يثني علينا لأننا نحافظ على أموال الدولة الروسية، أنا جادة في كلامي!".