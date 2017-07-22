رئيسة تحرير "سبوتنيك" تعلق على قرار ازالة مقالة عن ترامب وروسيا

علقت رئيسة تحرية كلا من وكالة "سبوتنيك" و "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، على قرار ازالة مقالة من مجلة "Newsweek" للصحفي كورتا انخينفالد.

© Sputnik. Alexander Kryazhev المخابرات الأمريكية تراقب موظفي وكالة "سبوتنيك"

وجاء في المقالة على أن رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" السابق، بيل موران، أكد أن ترامب اتفق مع روسيا.

حيث قام الصحفي بحذف المقالة بعد اتفاق خارج إطار المحكمة مع موران.

وعلقت سيمونيان لوكالة "سبوتنيك" حول الاتفاق "بأنه خوفا من المحكمة، قامت مجلة "Newsweek" بحذف جميع الأكاذيب حولنا. وسنستمر بتوضيح أن الكذب ليس جيدا".

وفي وقت سابق، نشرت وكالة "سبوتنيك" مراسلات بين المحرر السابق في وكالة "سبوتنيك"، بيل موران، مع الكاتب في مجلة "نيوزويك"، كورت أيهينفالد، أظهرت المراسلات احتمال أن يكون مكتب التحقيق الفدرالي الأمريكي يراقب موظفي وكالة "سبوتنيك"، وعلى ما يبدو أن أحد موظفي "نيوزويك" يتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية.

وتردد في وقت سابق، أن خطأ موران أدى إلى توجيه أيهينفالد اتهامات إلى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بشأن علاقته بموسكو، وتم حذف المقال بعد نشره بقليل.

وكانت وكالة "سبوتنيك" قد سرحت موران من العمل، ولكنها عرضت عليه العودة إلى العمل بعد النظر في وضعه، إلا أنه رفض ذلك، مؤكدا أنه سيذهب في إجازة مطولة بعد تهدئة موجة النشر في قضيته بوسائل الإعلام.