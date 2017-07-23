السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ينهي مهامه في واشنطن

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أن السفير الروسي سيرغي كيسلياك أنهى مهامه، وسيقوم بأعماله الوزير المفوض دينيس غونتشار حتى وصول السفير الجديد.

© REUTERS/ Stephanie Keith ترامب الابن ومانافورت يوافقان على الرد على أسئلة التدخل في الانتخابات وقال المتحدث الصحفي للسفارة الروسية بواشنطن، نيكولاي لاخونين، لوكالة "سبوتنيك" مساء السبت، إن "السفير سيرغي كيسلياك أنهى مهمته في واشنطن يوم 22 تموز/يوليو.

وحتى وصول خلفه، سيتولى مهام القائم بأعمال السفارة الروسية في الولايات المتحدة الوزير المفوض دينيس غونتشار".

يذكر، أن سيرغي كيسلياك كان يتولى منصب السفير الروسي في واشنطن منذ عام 2008.

وفي الفترة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام الأميريكية تقارير عديدة عن لقاءات كيسلياك مع مسؤولين في فريق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية قبيل انتخابات الرئاسة الاميركية عام 2016.

وفتحت في الولايات المتحدة تحقيقات في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات و"صلات" ترامب بروسيا.