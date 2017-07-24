المالكي يلتقي لافروف ويدعو لتنشيط التعاون بين موسكو وبغداد لمحاربة الإرهاب

أعلن نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي، عن ضرورة تفعيل التعاون بين موسكو وبغداد في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط.

وقال المالكي، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز "علينا تنشيط تعاوننا بشكل أكبر لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ونعتبر أن البلدين هما هدفان للإرهابيين ومن يقف وراءهم".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستمرة في تطوير التعاون مع العراق.

وقال لافروف "نحن نهدف لتطوير وتوسيع التعاون والشراكة التي تعود جذورها إلى النصف الثاني من القرن الماضي"، مشيراً إلى أن روسيا تسعى لتعزيز جهود القيادة العراقية لإعادة إعمار الاقتصاد.

كما أكد لافروف على تضامن روسيا مع جهود تتخذها الحكومة العراقية من أجل تطبيع الوضع في البلاد وخاصة في مجال القضاء على التهديد الإرهابي، وقال: من المهم أن هذا الصراع يجري في إطار الجهود المشتركة للقضاء على الإرهاب في المنطقة بأكملها ومنها العراق، سوريا، ليبيا، اليمن والدول الأخرى.