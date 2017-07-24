المالكي خلال لقائه لافروف يدعو لتنشيط التعاون بين موسكو وبغداد لمحاربة الإرهاب

أعلن، نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي، عن ضرورة تفعيل التعاون بين موسكو وبغداد في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط.

وقال المالكي، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 24 يوليو/تموز: "علينا تنشط تعاوننا بشكل أكبر لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ونعتبر أن البلدين هما هدفان للإرهابيين ومن يقف وراءهم".

يتبع…