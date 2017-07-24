روسيا ترسل 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، أنها أرسلت إلى الجمهورية اليمنية، 23 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من النزاع المسلح.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة، اليوم، "وصلت طائرة "إيليوشين —76" التابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار عدن حاملة على متنها أكثر من 23 طنا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك منتجات غذائية وخيام".

وسبق لوزارة الطوارئ أن أرسلت، في الأسبوع الماضي، طائرة من طراز "إيليوشين —76" من مطار جوكوفسكي إلى صنعاء وعلى متنها أكثر من 23 طنا من المساعدات الإنسانية، وفي طريق العودة إلى روسيا أجلت الطائرة من اليمن إلى روسيا 62 شخصا من رعايا روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، من الذين أبدوا رغبتهم بمغادرة منطقة النزاع.