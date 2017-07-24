الكرملين: روسيا تنظر بغاية السلبية لمبادرة العقوبات الأميركية الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن بلاده تنظر بغاية السلبية لمبادرة العقوبات الأميركية الجديدة بحق روسيا، نظرا لأن هذا يضر ليس فقط بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بل وبمصالح دول أخرى.

© Sputnik. Grigoriy Sysoyev بيسكوف: نرفض وضع واشنطن شروطا لإعادة الأملاك الدبلوماسية

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف "لقد قلنا بالفعل إننا بالتأكيد مازلنا ننظر بغاية السلبية لموضوع العقوبات، وبالذات للمبادرات الجديدة التي يدفعون بها في الكونغرس ومجلس الشيوخ… فيما يتعلق بموقف الإدارة في واشنطن حول موضوع العقوبات، نحن سمعنا تعديلات معينة وسوف ننتظر بصبر ريثما يتم تشكيل هذا الموقف بشكل نهائي".

وأضاف "لكن أكرر مرة أخرى، نرى استمرار خطاب العقوبات هذا غير بناء ومضر بمصالح بلدينا، وكذلك يحمل في آفاقه ضررا بمصالح دول أخرى".