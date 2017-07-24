لجنة المراقبة "أوبك+" توصي بتمديد اتفاقية التقليص في العام 2018

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي، اليوم الاثنين، "اللجنة الوزارية لمراقبة تنفذ الاتفاقية أوصي بتمديدها بعد الربع الأول من العام 2018، في حال كانت هناك ضرورة لاستقرار السوق".

يذكر أن دول "أوبك" ودول من خارجها توصلت في اجتماعها، يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 أيار/مايو الحالي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية أي حتى نهاية آذار/مارس عام 2018.