"مجلس الاتحاد" يقترح على الرئيس بوتين فرض عقوبات على بولندا

توجه "مجلس الاتحاد" الروسي، بطلب إلى الرئيس فلاديمير بوتين، النظر في إمكانية فرض عقوبات على بولندا فضلا عن البرلمانيين البولنديين ردا على اعتماد قانون ينص على إزالة النصب التذكارية السوفيتية.

وجاء ذلك في مشروع بيان الذي يعتزم البرلمانيون إصداره يوم الثلاثاء.

© Sputnik. Vitaliy Belousov مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي يصدق بروتوكول اتفاقية نشر المجموعات الجوية الروسية في سوريا

وتنص الوثيقة، "نطلب النظر في إمكانية اتخاذ تدابير تقييدية في مجال التعاون الثنائي مع جمهورية بولندا والبرلمانيين البولنديين — معدو المبادرة لقانون منع الدعاية للشيوعية أو غيرها من النظم الشمولية، والأفراد والشخصيات الاعتبارية ".

ويذكر أن النصب التذكارية السوفيتية في بولندا تتعرض في الآونة الأخيرة لأعمال تخريب وحتى أنها تتعرض أحياناً للإزالة بحجة الترميم ولا يعلن عن مصيرها بعد ذلك، ما يثير حفيظة موسكو ولا سيما أن هذه النصب أقيمت في حينها لجنود سوفييت سقطوا دفاعا عن بولندا، لتحريرها من نير الفاشية في الحرب العالمية الثانية.