الأركان الروسية: صواريخ "كاليبر" تدمر 6 مقرات لـ"داعش" في سوريا خلال شهرين

أكد مدير دائرة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، اليوم الإثنين، أن صواريخ "كاليبر" المجنحة دمرت 6 مقرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال شهرين في سوريا. كما نجحت قاذفات "تو-95" بتدمير أربعة أهداف أخرى باستخدام صواريخ "خا-101".

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation الأركان الروسية: الجيش السوري حرر 55 بلدة في محافظة حلب من داعش منذ 1 يونيو

موسكو — سبوتنيك. وقال رودسكوي للصحفيين: "تم توجيه الضربات ضد الأهداف الأكثر أهمية التابعة لتنظيم "داعش" باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، وتم تدمير 6 مقرات باستخدام صواريخ "كاليبر" المجنحة، بالإضافة إلى 4 أهداف أخرى قامت قاذفات "تو- 95" بتدميرها باستخدام صواريخ "خا-101".

وأضاف الفريق أول، رودسكوي، أنه قد تم تحرير مساحة تبلغ حوالي 20 ألف كم مربع من الإرهابيين خلال شهرين فقط.

يذكر أن عدد الطلعات القتالية التي قامت بتنفيذها الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بلغ 2010 طلعات تم خلالها توجيه 5850 ضربة جوية ضد مراكز القيادة ومخازن الأسلحة والذخيرة وقواعد إعادة الشحن ومعسكرات تدريب العناصر المسلحة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.