صحيفة: بوتين أخبر ترامب بأن القراصنة الروس محترفون ومن الصعب القبض عليهم

نشرت صحيفة نيويورك تايمز خبرا و مفاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء قمة العشرين في هامبورغ، قد أشاد بالصفات المهنية للقراصنة الروس.

حيث أكدت الصحيفة بأن الرئيس الروسي قد مدح القراصنة الروس و بأنهم محترفون في عملهم، لدرجة أنهم لايتركون ورائهم أي أثر لعملهم.

يذكر بأن أنثوني سكاراموش مدير العلاقات العامة في البيت الأبيض، قد صرح على قناة " سي ان ان " الأمريكية بأنها سمع هذه الكلمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر بأن الحزب الديمقراطي الأمريكي ، كان قد اتهم روسيا بلقرصنة الإلكترونية لحسابات و مواقع بريدية لعدد من أعضاء الحزب وتسريب معلومات أثرت في نتيجة الانتخابات الأمريكية.

من جهته دونالد ترامب رفض كل هذه الإتهامات لعدم وجود أي إثباتات مؤكدة حول التدخل الروسي و القرصنة.