صحيفة: بوتين أخبر ترامب بأن القراصنة الروس محترفون ومن الصعب القبض عليهم

يذكر بأن أنثوني سكاراموش مدير العلاقات العامة في البيت الأبيض، قد صرح على قناة " سي ان ان " الأمريكية بأنها سمع هذه الكلمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكر بأن الحزب الديمقراطي الأمريكي ، كان قد اتهم روسيا بلقرصنة الإلكترونية لحسابات و مواقع بريدية لعدد من أعضاء الحزب وتسريب معلومات أثرت في نتيجة الانتخابات الأمريكية.
من جهته دونالد ترامب رفض كل هذه الإتهامات لعدم وجود أي إثباتات مؤكدة حول التدخل الروسي و القرصنة.
СМИ: Путин сказал Трампу, что русские хакеры слишком хороши, чтобы их поймали: https://t.co/9zxlt7gqCg pic.twitter.com/bURhUEtBq8— Life | Новости (@lifenews_ru) ٢٤ يوليو، ٢٠١٧
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