السفارة الروسية في دولة الإمارات تسعى لتسوية قضية مخرج روسي

وأشار بيكمولين إلى أن الوضع يزداد سوءا لأنه بالقرب من مكان التصوير تقع هيئة الأركان العامة، التي يحظر التصوير فيها".
وأنه يوجد على مقربة من موقع التصوير مطار أبوظبي الدولي، ويمكن لإطلاق الطائرات بدون طيار أن يعطل الرحلات الجوية.
ووفقا للمصدر، فإن المخرج بعد احتجازه أمضى نحو خمسة أيام في إدارة المباحث الجنائية، ثم خمسة أيام أخرى في الحبس الاحتياطي.
وبعد أن بذلت السفارة جهودا لتسوية القضية، تم الإفراج عن مانوكيان، وهو الآن في البلاد تحت الإقامة الجبرية.
ويواجه المخرج مانوكيان عقوبة تتراوح بين الغرامة والسجن. وقضيته موجودة الآن في مكتب المدعي العام للأمن الوطني، ولم يعرف بعد تاريخ جلسة المحكمة بهذه القضية.
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