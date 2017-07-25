السفارة الروسية في دولة الإمارات تسعى لتسوية قضية مخرج روسي

صرح مدير القسم القنصلي في السفارة الروسية في أبو ظبي، راميل بيكمولين، اليوم الثلاثاء، بأن السفارة تعمل كل ما بوسعها لتسوية الوضع بشأن المخرج السينمائي الروسي، أريك مانوكيان، الذي اعتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب قيامه بتصوير غير قانوني لزفاف في مسجد الشيخ زايد الكبير، بواسطة طائرات بدون طيار.

دبي-سبوتنيك. وقال بيكمولين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، "لم يكن هناك تصريح للتصوير، وعلاوة على ذلك، في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب الحصول على ترخيص للتصوير باستخدام طائرات بدون طيار، فهل ستعتبر هذه مخالفة إدارية أم لا، هذا يعتمد على المحكمة.

وأشار بيكمولين إلى أن الوضع يزداد سوءا لأنه بالقرب من مكان التصوير تقع هيئة الأركان العامة، التي يحظر التصوير فيها".

وأنه يوجد على مقربة من موقع التصوير مطار أبوظبي الدولي، ويمكن لإطلاق الطائرات بدون طيار أن يعطل الرحلات الجوية.

ووفقا للمصدر، فإن المخرج بعد احتجازه أمضى نحو خمسة أيام في إدارة المباحث الجنائية، ثم خمسة أيام أخرى في الحبس الاحتياطي.

وبعد أن بذلت السفارة جهودا لتسوية القضية، تم الإفراج عن مانوكيان، وهو الآن في البلاد تحت الإقامة الجبرية.

ويواجه المخرج مانوكيان عقوبة تتراوح بين الغرامة والسجن. وقضيته موجودة الآن في مكتب المدعي العام للأمن الوطني، ولم يعرف بعد تاريخ جلسة المحكمة بهذه القضية.