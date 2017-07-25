زاخاروفا: وكالة "سي إن إن" أداة دعاية ناجحة في أيدي الجهات الأمريكية المختصة

نفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ما نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية حول قيام روسيا بمد حركة "طالبان" الأفغانية بالسلاح، مؤكدة أن وسائل الإعلام الأمريكية تشن حملة تضليل حول هذا الموضوع.