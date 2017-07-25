عمليات تفتيش وتدقيق مفاجئة في شركات طيران روسية

أعلن رئيس الهيئة الروسية الفدرالية للرقابة على وسائل النقل "روس ترانس نادزور"، فيكتور باسارغين، أن عمليات تفتيش مفاجئة تجري في خمس شركات طيران روسية، من بينها "الخطوط الجوية الأورالية" و"روسيا" - فرع شركة "ايروفلوت".

موسكو - سبوتنيك. وقال باسارغين: "نحن بالفعل نجري عملية فحص وتدقيق لم تكن مقررة في شركة طيران "روسيا"، لا علاقة لها بأحداث التأخيرات الأخيرة، بل مرتبطة بقضايا سابقة، تتعلق بأمن الطيران. وبتصريح من المدعي العام نجري اليوم عملية تفتيش استثنائية".

وأضاف رئيس "روس ترانس نادزور"، أن عمليات تفتيش استثنائية…تجري في عدة شركات روسية أخرى".

وأكد باسارغين، في ختام تصريحه أن عمليات التدقيق والتفتيش على شركة الخطوط الجوية "روسيا" بدأت قبل أسبوع، وغير مرتبطة بتأخر الرحلات الجوية الأخير.