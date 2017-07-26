"بطرس الأكبر" النووي يصل سان بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري

أعلنت مصادر محلية روسية، أن الطراد النووي الروسي "بطرس الأكبر" عائد إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في فعاليات عيد البحرية العسكرية الروسية.

© Sputnik. The courtesy of the Russian Navy's Information and PR Service من سينتصر المدمرة الأمريكية "زوموالت" أم الطراد الروسي "بطرس الأكبر"

وذكرت المصادر أن الطراد النووي التابع للأسطول البحري الشمالي دخل المياه الفلندية ومنها عبر ميناء قسطنطين إلى أن وصل إلى ميناء كرونشتات. وانضمت الغواصة النووية "دميتري دونسكوي" إلى الطراد النووي ليكملا معلا إبحارهما إلى مدينة بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت سابقا أن الطراد النووي "بطرس الأكبر" والغواصة النووية "دميتري دونسكوي" سيشاركان في العرض العسكري المزمع إجراءه في 30 يوليو/ تموز القادم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.