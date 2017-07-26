ريابكوف: روسيا مستمرة في الاتصالات مع الولايات المتحدة لتطبيع الحوار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، أن روسيا مستمرة في الاتصالات مع الولايات المتحدة لتطبيع الحوار على عدة مستويات.

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موسكو — سبوتنيك. وأشار ريابكوف لـ"سبوتنيك" إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد لقائه مع نائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، نوماس شينون.

وقال ريابكوف: "عندما التقينا مع السيد شينون في واشنطن، لم يكن هناك تفاهم عن متى وأين بالتحديد سنلتقي في الجولة الثانية، وسنعود للموضوع في المستقبل".

وتابع قائلا

"شاهدت بالأمس تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن الاتصالات مستمرة. بالفعل هي مستمرة لكن الآن وعلى خلفية ما يحدث في الكونغرس، من السابق لأوانه الحديث عن تحديد موعد للقاء".