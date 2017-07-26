روسيا والولايات المتحدة على أبواب حرب باردة جديدة

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في "مجلس الاتحاد" الروسي، فرانتس كلينتسيفيش، أن التنسيق والتعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا.

وأشار كلينتسيفيش إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على روسيا قد يؤدي إلى دخول البلدين في نفق مظلم أو حرب باردة جديدة. وأضاف كلينتسيفيش "أعتقد أن السؤال الأساسي اليوم، ليس ما سيكونه الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة، بل كيف ستؤثر هذه العقوبات على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وقال كلينتسيفيش "يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يعي إلى ما ستؤول إليه الأمور في حال مضت الولايات المتحدة بهذه السياسة ضد روسيا".

واعتبر كلينتسيفيش أن هذه الإجراءات الأمريكية الأخيرة قد تؤدي إلى حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.