بالفيديو...أكبر غواصة نووية روسية متمركزة في كرونشتات

أكبر غواصة نووية في العالم "دميتري دونسكوي"، متمركزة في ميناء كرونشتات.

دخلت الغواصة النووية "دميتري دونسكوي" يوم أمس إلى الخليج الفنلندي للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في 30 تموز/ يوليو في مدينة سان بطرسبورغ.

وتحمل الغواصة الصاروخية النووية الثقيلة ذات المهام الاستراتيجية من فئة 941 "القرش"، على متنها صواريخا من طراز "بولافا" مع ست رؤوس نووية فوق صوتية.

ويمكن للغواصة أن تبقى تحت المياه حتى 180 يوما. ومن بين الخصائص التي تتمتع بها الغواصة: طولها يبلغ حوالي 170 متر وعرضها 23.3 متر. ويتألف الطاقم من 165 شخصا بما فيهم 51 ضابطا.

يشار إلى أن الغواصة "دميتري دونسكوي" بلغت الخليج الفنلندي برفقة الطراد الصاروخي الذري "بطرس الأكبر". وقامت السفن بالإبحار من سيفيرودفينسك (شمالي روسيا) ملتفة حول الدول الاسكندينافية ومبحرة عبر البحرين الشمالي والبلطيقي.