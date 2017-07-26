ريابكوف: لا تفاصيل بعد عن لقاء لافروف وتيلرسون المرتقب في بداية أغسطس

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تبدأ بعد بالعمل على تفاصيل اللقاء المحتمل بين وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي ريكس تيلرسون، خلال منتدى "آسيان" الإقليمي المرتقب عقده في بداية آب/ أغسطس.

© Sputnik. Maksim Blinov لافروف: روسيا نشرت نصا مبدئيا للدستور السوري

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، ردا على سؤال حول احتمال اللقاء، اليوم: "لا معلومات لدي في هذا الشأن".

وأضاف: "عندما يتواجد القادة في فعالية واحدة، كلاهما في آن واحد، إذا قلنا ذلك ببساطة، يكون من غير الطبيعي ألا يلتقيان. هذا أولا، وثانيا: نحن لا نعمل بعد على تفاصيل محددة للقاء ممكن كهذا. لكن إذا لم يلتقيا، فهذا بنظري غير طبيعي".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، قد التقى مع نظيره الأمريكي، على هامش قمة "العشرين" الأخيرة، وبحثا خلال اللقاء القضايا الرئيسية للأجندة الدولية والثنائية، واستمر اللقاء حينها لحوالي الساعة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، كان قد زار موسكو يومي 11 و 12 نيسان/ أبريل الماضي، وبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، محاربة الإرهاب في سوريا، ومشكلة كوريا الشمالية، والوضع في الشرق الأوسط.