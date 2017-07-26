أسطول البحر الأسود الروسي يستلم أحدث السفن والغواصات

أفاد قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الأميرال ألكسندر فيتكو، اليوم الأربعاء، أن عدد السفن الحديثة التي استلمها أسطول البحر الأسود قد بلغ خلال عملية إعادة التسليح التي جرت منذ عام 2014 أكثر من 50 قطعة من أحدث السفن والزوارق والمراكب والغواصات.

وقال فيتكو في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) تم نشره اليوم: "ابتداء من عام 2014 يعايش أسطول البحر الأسود مرحلة نشطة، حيث أنه يخضع لعملية إعادة تسليح. وقد استلمنا على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من 50 قطعة من أحدث السفن والزوارق ومراكب التأمين."

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وعلى حد قوله، من المتوقع أن تصل فرقاطة "أميرال ماكاروف" (مشروع 1135.6) هي الأخرى، هذا العام، إلى موقع تمركزها الدائم، بالإضافة إلى ثلاث غواصات ديزل من نوع "فارشافيانكا" (مشروع 636.3)، وهي غواصات "كراسنودار" و"كولبينو" و"فيليكي نوفغورود". وبذلك سيكون تشكيل لواء مستقل للغواصات مستكملا بنسبة 100%.

هذا وذكر فيتكو أن هناك سفناً صاروخية صغيرة ستنضم إلى أسطول البحر الأسود بعد استكمال عملية صناعتها في مصنع "موريه" (البحر) الذي يقع في مدينة فيودوسيا.

ويذكر أن القوات البحرية الروسية ستحتفل يوم 30 تموز/ يوليو، بعيدها المهني، وهو يوم القوات البحرية الروسية. وستشهد المدن التي تقع على شواطئ البحار والمحيطات استعراضات عسكرية ضخمة تقوم بها السفن التابعة لمختلف الأساطيل الروسية والطائرات التابعة لسلاح الطيران الخاص بهذه الأساطيل، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية في مساء هذا اليوم تكريما لقادة وأفراد القوات البحرية الروسية.