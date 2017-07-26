بيسكوف: مشروع قرار العقوبات الأمريكية غير ودي وأمر محزن للعلاقات الثنائية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يمتنع عن تقييم مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة، وسيعمل على تشكيل رده على ذلك بعد دراسة دقيقة.

© AFP 2017/ Pierre Boussel فرنسا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا منافية للقانون الدولي

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "حتى الآن الحديث يدور عن مشروع قانون، ولذلك لن نقوم بإعطاء أية تقييمات موضوعية لذلك، على أي حال سيتم إعطاء تقييم لذلك بعد دراسة دقيقة، والقرار دون شك سيتخذ من قبل الرئيس بوتين".

وأضاف بيسكوف، "القرار فيما يخص السياسة الخارجية يتخذه رئيس روسيا الاتحادية…أما التصريحات الاخرى فهي مفهومة — تصريحات برلمانيين الروس وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي. لأن الحديث يدور عن مظاهر غير ودية على الاطلاق ولهذا السبب ردة الفعل مفهومة".

ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع.

وصوت لمشروع القرار 419 عضوا، بينما صوت ثلاثة أعضاء ضد هذا القرار، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب.