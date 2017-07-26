بيسكوف: مشروع قرار العقوبات الأمريكية غير ودي وأمر محزن للعلاقات الثنائية

وأضاف بيسكوف، "القرار فيما يخص السياسة الخارجية يتخذه رئيس روسيا الاتحادية…أما التصريحات الاخرى فهي مفهومة — تصريحات برلمانيين الروس وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي. لأن الحديث يدور عن مظاهر غير ودية على الاطلاق ولهذا السبب ردة الفعل مفهومة".
ويذكر أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع.
وصوت لمشروع القرار 419 عضوا، بينما صوت ثلاثة أعضاء ضد هذا القرار، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب.
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