بوتين يوقع اتفاقية نشر المجموعات الجوية الروسية على الأراضي السورية

صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على بروتوكول الاتفاقية بين روسيا وسوريا حول نشر المجموعة الجوية الروسية على أراضي سوريا، وفقا للبوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy بوتين: مناطق تخفيف التوتر يجب أن تدعم نظام التهدئة في سوريا

وجاء في الوثيقة: "التصديق على بروتوكول الاتفاق بين روسيا الإتحادية والجمهورية العربية السورية حول نشر مجموعة طيران القوات المسلحة الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية 26 آب/ أغسطس 2015، الذي جرى توقيعه في مدينة دمشق، 18 كانون الثاني/يناير 2017".

وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أعلن أن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا، سيساهم في دعم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وقال شامانوف "إن وجود قاعدتنا العسكرية في هذه المنطقة هو عامل استقرار مهم يحد من الفوضى التي كانت موجودة في سوريا، وكما تساهم القاعدة الروسية في سوريا على وضع حدود تمنع من امتداد الأزمة والحرب السورية إلى مناطق أخرى".

وأضاف شامانوف "اليوم بعد التصديق على البروتوكول تعتبر روسيا الضامن الحقيقي للاستقرار في المنطقة، ومع استعادة العلاقة مع الأمريكيين ذلك سيساهم في تقوية عوامل الاستقرار في سوريا والمنطقة".

ووفقا للوثيقة المصدق عليها في مجلس الدوما الروسي، سيتم توفير الدفاع الجوي والأمن الداخلي لسوريا، بالإضافة الى حفظ القانون والنظام في أماكن المحيطة والقريبة من قواعد الجيش الروسي في سوريا، أما مدة الاتفاق فهو لـمدة 49 عاما.