وسائل الإعلام تكشف رد روسيا الممكن على العقوبات الأمريكية الجديدة

أفادت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو قد تطرد، ردا على العقوبات الجديدة، 35 دبلوماسيا أمريكيا، فضلا عن إلقاء القبض على ممتلكات السفارة الأمريكية.

هذا ووافق، أمس، مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

© AP Photo/ الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا

وقد تكون هذه العقوبات هي الأكبر منذ بداية عام 2014، في حال الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليها. وتركزت العقوبات الآن على الطاقة بشكل أساسي.

ووفقا لـ "كوميرسانت"، سيتم أخذ الفضيحة الدبلوماسية، التي حصلت في أواخر العام الماضي، بالاعتبار، عندما طردت الحكومة الأمريكية 35 دبلوماسيا روسيا، وقبضت على اثنين من الممتلكات الدبلوماسية.

وجاء في المادة، "وبما أن الوثيقة تجعل إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة مستحيلة، والتي قد اعتقلت من قبل الإدارة السابقة، فإن السلطات الروسية ستستولي على المجمع الريفي للسفارة الأمريكية وعلى مستودعاتهم".

ويشير المنشور أيضا إلى أن روسيا قد ترحل 35 دبلوماسيا أميركيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات تناقش "إمكانية الحد من عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو".