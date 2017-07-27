بيسكوف: الكرملين يقيم إيجابيا تطور الوضع في سوريا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يشير إلى ديناميكية إيجابية، حيث تم إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

وقال، بيسكوف، للصحفيين في سياق تعليقه على الوضع في سوريا: "إيجابي، لكن ليس من دون صعوبات، ويمكن الإشارة إلى ديناميكية إيجابية حيث تعمل هذه المناطق. ويجب استمرار العمل على منطقتي تخفيف التصعيد، لكن بشكل عام العلامة إيجابية".

وبالنسبة للعقوبات على روسيا، أعلن، بيسكوف، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، أن من الصعب الحديث الآن عن رد الفعل الروسي على العقوبات الأوروبية الجديدة المحتملة بحق روسيا بسبب توربينات "سيمنز" في القرم، نظرا لأنها لم تتخذ بعد.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول رؤية روسيا لعقوبات أوروبية محتملة وما إذا كانت هناك إجراءات جوابية ستتخذ: "لم تتخذ أي قرارات بعد، لذلك يصعب الحديث عن أي رؤية لذلك".