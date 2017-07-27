بوتين: سوريا أولوية ونحن نحترم الجميع

كما أكد الرئيس الروسي ان روسيا تحترم موقف دول البلطيق الحيادي وخص بالذكر موقف فلندا في المنطقة وشدد على ان روسيا مستعدة لكافة أشكال التعاون مع فلندا.
كما أشار بوتين ان المناورات العسكرية الروسية الصينية المشتركة في بحر البلطيق هي تدريبية وليست موجهة ضد أي دولة في المنطقة.
أما عن مسألة القطب الشمالي فأعلن الرئيس الروسي أن الدولتين ستعملان على تعزيز التعاون في القطب الشمالي. وأضاف واصلنا تبادل الاراء حول المسائل التي ناقشناها مع نينيستو في 30 مارس خلال منتدى "القطب الشمالي: مجال الحوار" في أرخانغلسك، بما في ذلك خلال رئاسة فنلندا في مجلس القطب الشمالي".
وتابع بوتين: "لقد اصغيت بإهتمام لفكرة السيد الرئيس حول إمكانية التعاون في المجال البيئي في القطب الشمالي".
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