بوتين: سوريا أولوية ونحن نحترم الجميع

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيطلع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، على تفاصيل العملية السلمية في سوريا.

© Sputnik. Alexey Nikolsky رئيس الوزراء اللبناني يطلب مساعدة بوتين في محاربة "داعش"

فلندا- سبوتنيك. وقال بوتين: "سيكون علينا بالفعل أن نتحدث عن الحل السوري. أنا وعدت أن أطلع زميلي على هذه التفاصيل". وأضاف: "لكن الآن فورا أستطيع القول أننا ننطلق من أنم الأهم هو وقف إسالة الدماء نهائيا وتوفير الشروط اللازمة للحل السياسي".

كما أكد الرئيس الروسي ان روسيا تحترم موقف دول البلطيق الحيادي وخص بالذكر موقف فلندا في المنطقة وشدد على ان روسيا مستعدة لكافة أشكال التعاون مع فلندا.

كما أشار بوتين ان المناورات العسكرية الروسية الصينية المشتركة في بحر البلطيق هي تدريبية وليست موجهة ضد أي دولة في المنطقة.

أما عن مسألة القطب الشمالي فأعلن الرئيس الروسي أن الدولتين ستعملان على تعزيز التعاون في القطب الشمالي. وأضاف واصلنا تبادل الاراء حول المسائل التي ناقشناها مع نينيستو في 30 مارس خلال منتدى "القطب الشمالي: مجال الحوار" في أرخانغلسك، بما في ذلك خلال رئاسة فنلندا في مجلس القطب الشمالي".

وتابع بوتين: "لقد اصغيت بإهتمام لفكرة السيد الرئيس حول إمكانية التعاون في المجال البيئي في القطب الشمالي".