بوتين: روسيا وأمريكا تستطيعان حل المشاكل الدولية ومكافحة الإرهاب بفعالية أكبر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأمريكا تستطيعان معا حل المشاكل الدولية ومكافحة الإرهاب بفعالية أكبر، مؤكدا في الوقت ذاته، أن التشريعات الأمريكية العابرة للحدود تنتهك القوانين الدولية.

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين: سوريا أولوية ونحن نحترم الجميع

وقال بوتين، عقب مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز: "فيما يخص الطابع العابر للحدود للقوانين الأمريكية، فقد تحدثت عن ذلك منذ زمن اعتبارا من عام 2007 في ميونيخ كما أعتقد…إن هذه الممارسة غير مقبولة، إنها تنتهك قوانين العلاقات الدولية والقوانين الدولية".

وشدد بوتين، أن روسيا لن تقبل بذلك مطلقا، وقال: "نحن لم نوافق على ذلك في السابق ولن نوافق على ذلك مستقبلا".

وأضاف بوتين، أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على بلاده، يعتمد على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأمريكي.

وقال بوتين: "متى سيكون الرد، كيف سيكون الرد، هذا يعتمد على الصيغة النهائية التي سنراها لهذا القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشيوخ". وأضاف، أن بلاده تتصرف بصبر في ظروف العقوبات لكنها في وقت ما، سترد على "الوقاحة".