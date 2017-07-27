روسيا والصين ليستا ضد أحد

وتابع قائلا: "نحن لا نقوم بتشكيل كتل أو تحالفات عسكرية، في هذه الحالة يقوم عسكريونا بسقل مهاراتهم ويتعاونون مع بعضهم البعض".
يذكر أن المناورات الروسية الصينية المشتركة ستبدأ في 25 تموز/ يوليو، في بحر البلطيق، حيث ستجري أعمال اختبارات مشتركة وتدريب على التنظيم المشترك لمضادات الغواصات، ومضادات الطائرات والدفاعات المضادة للسفن.
والغرض الرئيس من الزيارة — مواصلة تعزيز وتنمية العلاقات الودية بين القوات البحرية التابعة للبلدين وتنفيذ المرحلة الأولى من المناورات البحرية المشتركة "التعاون البحري 2017".
وسوف تستمر زيارة البحارة الصينيين من 21 إلى 25 تموز/ يوليو. وبعد المناورات ستقوم القوة التابعة للبحرية الصينية بالانتقال إلى سان بطرسبورغ.
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